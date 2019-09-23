Иран освободил британский танкер Stena Impero

Юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены, сообщили в иранском правительстве

/ Фото: AFP

Иранские власти освободили британский танкер Stena Impero ("Стена имперо"), который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Об этом в понедельник сообщил телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Как заявил представитель иранского правительства Али Рабии, "юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены". При этом он не сообщил точный срок, когда нефтеналивное судно отправится от берегов Ирана.

"Мы еще не знаем точно, когда (фактически) танкер сможет выйти в море", - пояснил Рабии.

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Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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