Иран отключили от SWIFT – Минюст США

Вашингтон будет жестко проводить в жизнь свои санкции против Ирана

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила США, что отключила от своей системы обмена сообщениями Центральный банк Ирана и другие организации этой страны, внесенные в американские санкционные списки. Об этом сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, передает Reuters.

Замглавы американского Минфина подчеркнула, что Вашингтон будет жестко проводить в жизнь свои санкции против Ирана и примет в отношении этой страны дополнительные меры, направленные на оказание давления. Манделкер также уточнила, что ее не беспокоит инициатива Европейского союза о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Тегераном в обход американских санкций. Она пояснила, что США смогут работать вместе с европейцами и что, несмотря на планы создания специального платежного механизма ЕС, европейские компании уже покидают Иран.

"Думаю, более значительная новость в Европе – это то, что компании уже в большом количестве уходят из Ирана", - сказала Сигал Манделкер.

"Я совсем не испытываю беспокойства по поводу специального платежного канала", - сказала замминистра финансов США.

"Полагаю, что мы можем найти дополнительные механизмы, при помощи которых мы смогли бы работать вместе", - добавила она.

"По Ирану вы увидите, как предпримем намного больше вещей", - обещала Манделкер.

Напомним, вступила в силу вторая часть санкций США в отношении Ирана. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Стоит отметить, что к SWIFT банковскую систему Ирана подключили в 2016 году - после заключения ядерного соглашения с "шестеркой" мировых государств и снятия с Тегерана международных санкций.

Как уже сообщалось, в прошлом месяце Департамент казначейства США вел с представителями SWIFT переговоры насчет отключения Ирана, как это было в 2012 году, когда вводились аналогичные санкции.