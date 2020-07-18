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Иран отправил "черные ящики" сбитого лайнера МАУ: почему так долго тянули

18 июля, 17:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Тегеране объяснили, что им мешало передать самописцы раньше

В Иране, который сегодня подтвердил передачу Франции бортовых самописцев сбитого украинского "Боинга", не могли сделать этого в течение более шести месяцев с момента трагедии из-за вспыхнувшей всемирной пандемии коронавируса.

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Об этом, как сообщает "Радио Свобода", заявил генеральный директор по правовым и международным вопросам Национальной авиационной организации Мохаммад Шараф.

"Управление гражданской авиации и группа расследования катастроф, полностью соблюдая международных протоколов, расследовали аварию, и если бы вопрос коронавируса не влиял, черные ящики могли быть отправлены для расшифровки уже в первые дни", – сказал он.

Иранский чиновник утверждает, что в последнее время все рейсы на Европу были доступны только для возвращения иранцев на родину.

В то же время, Шараф отметил, что Тегеран обращался к Европе, США и Канаде с просьбой предоставить необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков", но "они не согласились".

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"Но сейчас, с восстановлением рейсов, "черные ящики" направляются при первой же возможности", – сказал Шараф.

Как мы уже сообщали, пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Прибытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно состояться 20 июля, где они будут проанализированы специалистами французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Также в этом будут принимать участие и украинские эксперты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Иран МАУ черные ящики коронавирус крушение Боинга

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