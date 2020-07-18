Иран отправил во Францию ​​"черные ящики" сбитого украинского самолета – СМИ

Расшифровку данных с самописца должны начать на днях

Бортовые самописцы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, отправили во Францию. Об этом сообщает Associated Press.

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По словам помощника главы Министерства иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, "черные ящики" в Париж сопровождали представители иранской судебной власти и гражданской авиации. Расшифровку данных с самописца должны начать уже в понедельник, 20 июля.

Ранее мы сообщали, чтоприбытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно было состояться 20 июля. Там они будут проанализированы специалистами французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. На расшифровку "черных ящиков" определено 5 дней.

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Как известно, трагедия, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана. Иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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