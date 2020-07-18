Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Иран отправил во Францию ​​"черные ящики" сбитого украинского самолета – СМИ

18 июля, 15:28

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Расшифровку данных с самописца должны начать на днях

Бортовые самописцы самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, отправили во Францию. Об этом сообщает Associated Press.

Реклама

По словам помощника главы Министерства иностранных дел Ирана Мохсена Бахарванда, "черные ящики" в Париж сопровождали представители иранской судебной власти и гражданской авиации. Расшифровку данных с самописца должны начать уже в понедельник, 20 июля.

Ранее мы сообщали, чтоприбытие бортовых самописцев из Ирана во Францию должно было состояться 20 июля. Там они будут проанализированы специалистами французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. На расшифровку "черных ящиков" определено 5 дней.

В тренде
В Бразилии число заразившихся коронавирусом перевалило за 2 миллиона

Как известно, трагедия, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинских граждан, произошла 8 января. Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана. Иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Реклама

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран Франция крушение самолет Украина МАУ черные ящики

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19Другие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять