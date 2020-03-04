Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Иран отверг помощь США в борьбе с коронавирусом: подробности

4 марта, 16:18

Денис Беспалов

Президент Ирана Хасан Рухани потребовал от Соединенных Штатов отменить санкции

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение США помочь его стране в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает телеканал PressTV.

Он заявил, что власти США якобы лгут, говоря о желании помочь Тегерану.

"Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал Рухани на заседании кабинета министров.

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил Рухани.

Реклама

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом.

"Единственное, что они должны сделать, – попросить", - заявил Трамп.

В тренде
Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Согласно последним данным, общее число заболевших в результате заражения коронавирусом в Иране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев не ехать в Иран.

Тем не менее в нашей стране уже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Более детально читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн "на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран США коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...