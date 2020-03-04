Иран отверг помощь США в борьбе с коронавирусом: подробности

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение США помочь его стране в борьбе со вспышкой коронавируса, сообщает телеканал PressTV.

Он заявил, что власти США якобы лгут, говоря о желании помочь Тегерану.

"Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал Рухани на заседании кабинета министров.

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил Рухани.

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В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом.

"Единственное, что они должны сделать, – попросить", - заявил Трамп.

Согласно последним данным, общее число заболевших в результате заражения коронавирусом в Иране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев не ехать в Иран.

Тем не менее в нашей стране уже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Более детально читайте в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн "на сайте "Сегодня".

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