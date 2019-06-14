Иран отверг причастность к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Иран считает обвинения необоснованными

Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США в причастности к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление постпредства.

"Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня в Оманском заливе, и осуждает их самым решительным образом", — цитирует агентство текст заявления.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Иран отверг причастность к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"