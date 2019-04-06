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Иран ответил на планы США признать Стражей исламской революции террористами

Сегодня, 12:25

Внесение КСИР в список террористических организаций может ударить по военнослужащим американцам в регионе

Фото: AFP
Иран ответил на планы США признать Стражей исламской революции террористами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg Другие страны Внесение КСИР в список террористических организаций может ударить по военнослужащим американцам в регионе

Иран внесет Вооруженные силы США в список иностранных террористических организаций, если Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) попадет в аналогичный американский список. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматоллу Фалахатпише.

"Если Корпус стражей исламской революции будет внесен в американский список террористических группировок, мы внесем вооруженные силы этой страны в свой черный список террористических организаций рядом с ИГИЛ", – приводит агентство слова Фалахатпише.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут объявить о внесении Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. 

Согласно данным газеты The Wall Street Journal, решение поддержали госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В то же время представители Пентагона, в том числе председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, предостерегали от такого шага из опасений, что внесение КСИР в список террористических организаций ударит по военнослужащим американцам в регионе.

Издание отмечает, что этот шаг станет первым случаем, когда США внесут в список террористических организаций официальный орган иностранного государства.

Ранее США вводили санкции против связанных с КСИР организаций. В частности, 26 марта под санкции попали 25 физических и юридических лиц.

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном был принят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

В прошлом году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой.

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Тег Иран, США, санкции

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Источник:

ТАСС

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