Иран передал Франции "черные ящики" сбитого украинского самолета МАУ

Один из бортовых самописцев был физически поврежден

Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

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ОБ этом сообщил военный прокурор Тегерана Голамабас Торки, передает Associated Press со ссылкой на иранские государственные СМИ.

По его словам, один из бортовых самописцев был "физически поврежден", поэтому данные с него можно достать только при помощи современной технологии.

Как пояснил прокурор, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

К расшифровке "черных ящиков" приступят только 20 июля 2020 года, и только в том случае, если не произойдет "никаких неожиданных событий". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, передает агентство ISNA.

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Дипломат уточнил, что команда специалистов из Ирана будет руководить исследовательской работой, а также контролировать процесс считывания данных. "Конечно, другие страны, так или иначе связанные с этим трагическим событием, могут направить своего представителя во Францию в качестве наблюдателя", – отметил он.

Напомним, Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолетеМАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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