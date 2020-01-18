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Иран передаст Украине "черные ящики" сбитого украинского лайнера

18 января, 17:19

Если украинским специалистам не удастся расшифровать информацию, ящики передадут Франции

/ Фото: Reuters

Иран подтвердил передачу "черных ящиков" со сбитого авиалайнера МАУ Украине. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает агентство Tasnim.

Резайефар сообщил, что он неоднократно встречался с украинской группой экспертов. По его словам, информацию из черных ящиков не прочитали в Иране.

Отмечается, что "черные ящики" передадут по просьбе украинской стороны.

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По словам главы отдела расследования происшествий, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого над Тегераном 8 января.

13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи с катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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