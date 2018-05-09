Иран подготовил ответный "удар" на решение США по ядерной программе

Сегодня, 19:45

У иранского правительства уже есть план пропорционального ответа

Фото: AFP
Фото: AFP

Иранские власти подготовили пропорциональный план ответных мер на решение США о выходе из иранской ядерной программы. Об этом  заявил представитель правительства ИРИ Мохаммад Багер Нобахт, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИРНА.

"Иран подготовил план, пропорциональный условиям выхода США из ядерной сделки", – заявил он, добавив, что правительство Исламской Республики выделило бюджет на случай разных сценариев развития ситуации.

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Напомним, ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном. Президент США Дональд Трамп также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия и подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. 

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Решение Трампа по Ирану уже рекордно взвинтило цены на нефть – цены нефти эталонной марки Brent на мировом рынке достигла 77 долларов за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.
Иран, США, санкции, ядерная программа

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