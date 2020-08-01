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Иран подтвердил готовность к переговорам по сбитому украинскому самолету

1 августа, 12:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Иранцы подтвердили свою ответственность за сбитие пассажирского авиалайнера

Иран подтвердил свою заинтересованность в скорейшем завершении переговоров по решению вопросов, связанных со сбитым самолетом авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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Об этом заявил глава делегации Ирана на переговорах в Киеве Мохсен Бахарванд во время встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате необходимых компенсаций", - говорится в сообщении.

В свою очередь Кулеба отметил положительную позицию Ирана во время переговоров. Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет строить переговорный процесс конструктивно.

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Во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, посол Ирана в Украине Манучехр Моради, помощник министра и директор департамента Евразии в МИД Ирана Алиреза Хагигиян.

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Напомним, недавно во Франции начали расшифровывать "черные ящики". Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Также Кулеба ранее озвучил пять требований к Ирану.

Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран переговоры МИД МАУ дипломаты Тегеран Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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