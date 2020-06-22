Иран пообещал уже в ближайшие дни отправить "черный ящик" самолета МАУ во Францию

Министр иностранных дел Ирана, которому президент Украины Владимир Зеленский пригрозил международным судом за невыполнение обещаний, Мохаммад-Джавад Зариф заявляет, что его страна в ближайшие дни отправит во Францию для анализа "черный ящик" со сбитого возле Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом Зариф сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.
По словам Зарифа, Иран уже проинформировал Украину о готовности решать правовые вопросы, процедуру выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в катастрофе, а также выплатить компенсацию за сбитый самолет.
"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", – сообщили в иранском министерстве.
Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.
Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".
Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.
О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране
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