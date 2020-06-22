Иран пообещал уже в ближайшие дни отправить "черный ящик" самолета МАУ во Францию

Иран уже якобы проинформировал Украину о готовности решать правовые вопросы

Министр иностранных дел Ирана, которому президент Украины Владимир Зеленский пригрозил международным судом за невыполнение обещаний, Мохаммад-Джавад Зариф заявляет, что его страна в ближайшие дни отправит во Францию для анализа "черный ящик" со сбитого возле Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины".

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Об этом Зариф сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

По словам Зарифа, Иран уже проинформировал Украину о готовности решать правовые вопросы, процедуру выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в катастрофе, а также выплатить компенсацию за сбитый самолет.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", – сообщили в иранском министерстве.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

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Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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