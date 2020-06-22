Українська
$ 26,72
30
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Иран пообещал уже в ближайшие дни отправить "черный ящик" самолета МАУ во Францию

22 июня, 21:20

Елена Вус Елена Вус

Иран уже якобы проинформировал Украину о готовности решать правовые вопросы

Министр иностранных дел Ирана, которому президент Украины Владимир Зеленский пригрозил международным судом за невыполнение обещаний, Мохаммад-Джавад Зариф заявляет, что его страна в ближайшие дни отправит во Францию для анализа "черный ящик" со сбитого возле Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины".

Реклама

Об этом Зариф сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

По словам Зарифа, Иран уже проинформировал Украину о готовности решать правовые вопросы, процедуру выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в катастрофе, а также выплатить компенсацию за сбитый самолет.

"Однако, добавил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", – сообщили в иранском министерстве.

Boeing 737 компании МАУ разбился вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет.

В тренде
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июня
Реклама

Виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Ранее Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолете МАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран Франция авиакатастрофа МАУ черные ящики авиакрушение в Иране

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 22 июняЕвросоюз
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять