Иран представил баллистическую ракету с новой боеголовкой

«Хорремшехр» способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров

Фото: Twitter Fars

На параде в Тегеране вооруженные силы Ирана продемонстрировали баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой. Об этом сообщает агентство Fars.

Как отмечает издание, эта ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров и способна нести боеголовку весом до 1,8 тысяч килограмм. Кроме того, на параде представили новую боеголовку к ракете, которая получила название "Хорремшехр-2".

Отметим, что военный парад в Тегеране, был приурочен к годовщине начала ирано-иракской войны. Там были представлены современные образцы иранской военной техники, включая самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373".

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Напомним, ранее Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Кроме того, Иран провел испытания новых образцов вооружений. Об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хуссейн Саламе.

Также мы сообщали, что США ввели санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана в связи с их причастностью к "чувствительной в плане распространения оружия массового уничтожении деятельности".

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