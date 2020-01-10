Иран представил предварительный отчет о катастрофе украинского лайнера

В Иране призвали не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Правительство Ирана направило в адрес Международной организации гражданской авиации (ИКАО – Ред) официальное уведомление и предварительный отчет о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

"Международная организация гражданской авиации получила от Исламской Республики Иран официальное уведомление и предварительный отчет о происшествии, касающиеся крушения рейса PS752 авиакомпании „Международные авиалинии Украины" рядом с Тегераном", — сообщили в организации. Но подробностей документа в ИКАО пока не разглашают.

В ИКАО также призвали "не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование и не будут подтверждены его официальные результаты".

Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

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Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус стражей Исламской революции.

Также в сети было опубликовано возможное видео попадания ракеты в украинский "Боинг".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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