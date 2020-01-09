Иран пригласил американскую структуру к участию в расследовании катастрофы самолета МАУ – СМИ

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Иран предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ – Ред.) принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы украинского пассажирского самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, предложение Ирана было направлено через Международную организацию гражданской авиации.

НУБТ является специализированным независимым ведомством федерального правительства США. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Управление располагает девятью региональными подразделениями в разных частях страны. Как правило, в изучении обстоятельств авиапроисшествий за рубежом с самолетами, произведенными компанией Boeing, принимают участие специалисты Федерального авиационного управления США и НУБТ.

Добавим, что ранее Иран пригласил Украину вместе расследовать авиакатастрофу МАУ.

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Напомним, американский журнал Newsweek со ссылкой на три источника заявил, что украинский авиалайнер могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы США в Ираке.

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В отчете известной международной исследовательской компании IHS Markit также говорится о том, что самолет МАУ сбил из ЗРК "Тор" Корпус Стражей Исламской революции.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

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