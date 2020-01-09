Иран пригласил Украину вместе расследовать авиакатастрофу МАУ

Странам, чьи граждане стали жертвами крушения лайнера Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране 8 января, предложили создать отдельную следственную группу.

Предложение направить своих представителей поступило от председателя Иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде 8 января после презентации спецкомиссией предварительных результатов расследованию причин и обстоятельств трагедии.

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Напомним, что в результате авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном погибли 176 человек, среди которых были граждане семи стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании, Германии, а также 11 украинцев.

В Тегеране рассчитывают, что уже в самое ближайшее время эти страны направят своих специалистов для организации опознания и передачи тел иностранных граждан на родину, а также участия в расследовании.

"Первоначальное уведомление было направлено Украине как стране, в которой был зарегистрирован самолет, США как стране-изготовителю самолета, Швеции и Канаде как странам, граждане которых находились в Boeing", — говорится в документе.



Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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