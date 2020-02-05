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Иран приговорил к смерти "американского шпиона"

5 февраля, 06:49

Суд разрешил казнить за попытку передать США информацию об атомной программе Тегерана

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Власти Ирана, где в прошлом году обвинили в шпионаже в пользу США и казнили бывшего сотрудника Минобороны страны, по аналогичным обвинениям вынесли смертный приговор еще одному мужчине.

Как заявил агентству Tasnim представитель судебной власти страны Голям Хоссейн Исмаили, предполагаемый шпион по имени Амир Рахимпур был приговорен к высшей мере Верховным судом Ирана.

"Он пытался передать разведке США информацию об атомной программе", — утверждает Исмаили.

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Представитель Ирана также рассказал о еще двух шпионах, работавших на ЦРУ. По его словам, они действовали под прикрытием благотворительного фонда. Их приговорили к 10 годам тюремного заключения за шпионаж и еще к пяти — за "действия, подрывающие национальную безопасность".

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Напомним, в прошлом году в Иране осудили 17 предполагаемых американских шпионов, причем некоторых также приговорили к смертной казни. По данным иранских спецслужб, они проходили подготовку в ЦРУ, но президент США Дональд Трамп это отрицает.

Как уже сообщалось, в прошлом году Иран назвал вооруженные силы США "спонсором терроризма", а в этом – парламент страны проголосовал за признание Пентагона террористической организацией. Закон был принят в ответ на решение президента США Дональда Трампа внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций.

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Иран ЦРУ казнь шпионаж шпион смертный приговор

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