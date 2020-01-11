Иран признал, что случайно сбил украинский самолет: что произошло

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Причиной авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – написал он.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на заявление иранских военных, ошибка была вызвана тем, что самолет совершил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram