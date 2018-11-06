Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций
Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября
Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу призвал международное сообщество ответить на введенные США санкции против Тегерана.
Как передает Reuters, в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу постпред Ирана отметил, что санкции, введенные чтобы подавить нефтяную и судоходную промышленность Ирана, нарушают резолюцию Совета Безопасности.
"Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность", – написал постпред Ирана.
Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.
Стоит отметить, о том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций против Тегерана, мы сообщали еще на прошлой неделе.
Также мы сообщали, что Турция также стала одной из стран-исключений из санкционного списка.