Фото: REUTERS/Carlos Barria

Иран прокомментировал санкции США против министра МИД https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BF%D0%B4%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BF%D0%B4%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-08-01T02:36:00+03:00 Другие страны Вашингтон ввел ограничения в отношении главы МИД Ирана

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа из-за его высокого мастерства вести переговоры. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Парадокс и глупость американских властей заключается в том, что они заявляют, будто Зариф не играет роли в иранской политике, но тут же полностью его бойкотируют", — написал Мусави в своем "Твиттере". По его словам, Вашингтон ввел ограничения в отношении главы МИД Ирана, так как "американцы глубоко боятся логики доктора Зарифа и его таланта вести переговоры".

В среду представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении Зарифа. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества и он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как отметил сам иранский министр иностранных дел, попадание под американские санкции не влияет ни на него, ни на его семью, поскольку, по его словам, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".

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Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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