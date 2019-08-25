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Иран провел испытания новейшего вооружения

25 августа, 09:01

Командующий КСИР заявил, что Иран постоянно проводит испытания вооружений

Иллюстрационное фото: rnbo.gov.ua

Иллюстрационное фото: rnbo.gov.ua

Иран провел испытания новых образцов вооружений. Об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хуссейн Саламе, пишет иранское информагентство Tasnim.

"Мы постоянно испытываем новые стратегические и оборонительные системы (...), вчера опять был успешный день для иранского народа", – заявил генерал.

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Саламе также добавил, что накануне они провели успешные испытания нового типа ракетных вооружений. Никаких подробностей он не назвал.

Напомним, ранее Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

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Кроме этого, мы сообщали об испытаниях КНДР. КНДР произвела запуски новых тактических управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две ракеты были пущены с восточного побережья провинции Хванхэ-Намдо с промежутком в 12 минут и пролетели около 450 км, упав в Японское море.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал, что КНДР осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности . По мнению южнокорейских военных, Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля.

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Иран испытания КСИР

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