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Иран пытается договориться с Россией и Китаем о смягчении санкций США

23 июня, 17:37

Тегеран намерен снизить финансовые потери от действий американцев

Фото: Getty Images

После сообщений о планах США ужесточить санкции против Тегерана иранские дипломаты начали переговоры с целым рядом государств, пытаясь снизить финансовые потери своей страны.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, на переговорах идет речь о создании финансовых механизмов с целью смягчения последствий американских санкций.

"Мы ведем переговоры по двусторонним валютным договорам с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией и некоторыми другими странами", — заявил он, добавив, что уже подписаны "соглашения по этому вопросу с отдельными из них", и в ближайшее время могут быть заключены договоры еще с несколькими.

Напомним, противостояние между США и Ираном обострилось после того, как иранская ракета "земля-воздух" сбила беспилотник американских вооруженных сил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Тегеран заявлял, что объект был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана.

За такие действия президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране. Также стало известно, что Трамп объявил о новых санкциях США против Ирана. Американский президент заверил, что планы военных ударов остаются "на столе".

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Тег Россия, Индия, Иран, Китай, США, Турция, санкции

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Источник:

ТАСС

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