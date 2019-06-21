Иран показал фото сбитого американского беспилотника

Иранские власти показали то, что осталось от дрона-разведчика MQ-4C Triton после атаки из ПВО















Иранская пресса показала обломки американского беспилотного летательного аппарата, который накануне был сбит ПВО Исламской республики.

Как пишет агентство Tasnim, обломки разведывательного дрона были продемонстрированы в Тегеране.

"Некоторые части корпуса этого беспилотника были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, тяжелые обломки утонули", – заявил командир воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде.

Он утверждает, что продемонстрированные обломки подтверждают версию о том, что БПЛА нарушил воздушные границы Ирана.

Напомним, ранее американцы уверяли, что аппарат MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Напомним, что 15 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера, один из которых затонул. США сразу же обвинил в случившемся Иран, однако в Тегеране все отрицают. Вскоре после инцидента СМИ сообщили о попытке иранских военных сбить зенитной ракетой дрон США, который засекли над местом нападения на нефтетанкеры.

Кроме того, как мы уже писали, на этом фоне президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, однако позже отменил их.

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