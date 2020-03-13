Иран снова задерживает передачу Украине "черных ящиков" сбитого самолета: названа причина

Иранские власти уведомили Канадский совет по безопасности на транспорте о задержке передачи Украине "черных ящиков" сбитого Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ" из-за эпидемии коронавируса, сообщает издание "CBC News" со ссылкой на директора Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс.

"Был план по доставке рекордеров в Украину. Однако он был отложен из-за вспышки COVID-19 в Иране", – сказала Фокс, в комментарии изданию.

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Ранее посол Украины в Канаде и представитель страны в ИКАО Андрей Шевченко сообщил, что власти Ирана согласились передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого лайнера.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил 20 января, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США.

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но назвал это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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