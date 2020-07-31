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Иран согласен выплатить компенсации Украине за самолет МАУ

31 июля, 01:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Это займет много времени

После того как Киев начал переговоры с Тегераном по сбитому Boeing, Иран согласен выплатить компенсации Украине за сбитый по ошибке в январе 2020 года украинский пассажирский самолет. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, – сообщает агентство ИРНА.

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"Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", — сказал он.

"Хотя многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали на нем", — добавил дипломат.

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Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS572, которая произошла рано утром 8 января в Иране стала для всех настоящим шоком. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

На четвертый день после трагедии, 11 января, Тегеран (Корпус стражей исламской революции) официально признал, что случайно сбил украинский Boeing. До этого Иран отрицал свою причастность, хотя Канада, Великобритания и Австралия давали четкие месседжи, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран компенсации самолет Украина МАУ

Источник: ТАСС

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