Иран согласился выплатить компенсации семьям погибших в крушении лайнера МАУ

Сроки и размеры выплат пока не названы

Представители Ирана согласились выплатить компенсацию родственникам погибших в крушении украинского самолета компании МАУ.

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Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает "Голос Америки".

"Мы подписали соглашение о том, что мы с Ираном проведем переговоры о компенсациях ближайшим родственникам жертв", – сказала она.

В ходе переговоров ожидается уточнение суммы компенсаций, а также сроки их выплат.

Как известно, лайнер, выполнявший рейс из Тегерана в Киев разбился утром 8 января. Погибли 176 человек – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев(девять членов экипажа и две пассажирки). Среди жертв катастрофы было также 57 граждан Канады, 17 жителей Швеции, четверо афганцев и четверо британцев.

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Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта. Через несколько дней после трагедии иранские военные признались, что по ошибке сбили самолет, а виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Позже Тегеран сообщил о шести задержанных по делу о сбитом самолетеМАУ в Иране.

О том, накажут ли виновных в трагедии, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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