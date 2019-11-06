Иран сократит обязательства по ядерной программе

/ Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Видео: Reuters

Президент Иран Хасан Рухани заявил, что иранские власти 6 ноября начнут четвертый этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД – Ред.) по ядерной программе.

Он подчеркнул, что подобные шаги Тегерана носят обратимый характер.

Рухани уточнил, что в рамках четвертого этапа Иран приступит к подаче газа в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Президент также выступил в защиту права Ирана производить любые типы центрифуг.

В то же время он отметил, что Иран продолжит вести переговоры со странами-участницами СВПД в ближайшие два месяца.

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"У нас есть два месяца. В ближайшие два месяца мы продолжим наши переговоры", – заявил Рухани.

Он подчеркнул, что только в случае снятия всех санкций с Ирана, страна вернется к выполнению обязанностей по СВПД.

Ранее официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави сообщил журналистам, что старания европейских участников СВПД, прежде всего Франции, выполнить свою часть обязательств, так и не принесли ощутимых результатов.

Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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