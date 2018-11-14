Иран тратит миллиард долларов в год на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок – США

Координатор США по борьбе с терроризмом заявил, что ведение бизнеса с Ираном можно приравнять к финансированию терроризма

Иран продолжает оставаться одной из главных стран-спонсоров терроризма и тратит на поддержку деятельности террористических структур в ближневосточном регионе до 1 млрд долларов в год, заявил координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

"Позвольте привести некоторые цифры. В это трудно проверить, но Иран выделяет только "Хезболле" в год около 700 млн долларов. Еще 100 млн долларов он выдает различным палестинским террористическим группировкам. Если подсчитать все средства, выделяемые террористам, то сумма будет около 1 млрд долларов в год", – говорится в выступлении Сейлса в вашингтонском Институте Ближнего Востока.

Сейлс напомнил, что для противодействия политике Тегерана Вашингтон на минувшей неделе восстановил санкции против Ирана, существовавшие до соглашения по иранскому атому от 2015 года.

"Но мы должны делать больше, чтобы заставить иранский режим отказаться от своих планов и прекратить его поддержку терроризма. И мы знаем, что Соединенные Штаты не могут сделать это в одиночку, поэтому мы настаиваем на том, чтобы наши международные партнеры противостояли поддерживаемому Ираном терроризму", – отметил он.

Санкции США против Ирана затрагивают энергетическую отрасль, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с центробанком Ирана, судоходство и судостроение.

При этом чиновник заявил: "Нам необходимо, чтобы частный сектор сыграл ответственную роль в этих усилиях. Скажу прямо. Если вы ведете бизнес с Ираном, то вы финансируете терроризм".

Как сообщалось, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT уведомила США, что отключила от своей системы обмена сообщениями Центральный банк Ирана и другие организации этой страны, внесенные в американские санкционные списки.