Иран утверждает, что санкции США бьют по медицине

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl

Официальный Тегеран заявляет, что американские санкции негативно сказываются на медицинской сфере Ирана.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

"Хотя американские санкции разработаны таким образом, что, возможно, не направлены на гуманитарный сектор, доступ к пищевым продуктам и медикаментам, но на практике они функционируют как инструмент экономической войны", – говорится в сообщении.

Официальная иранская статистика указывает, что при Бараке Обаме США ежегодно экспортировали в Иран фармацевтической продукции в среднем на $26 миллионов. В течение последних двух лет в условиях расширения санкций годовой показатель упал до $8,6 млн.

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Как отмечает агентство, администрация Трампа также осложнила европейским странам экспорт лекарств в Иран. В частности, поставки фармацевтических средств из Швейцарии снизились на 30% – с 235 миллионов швейцарских франков ($240 млн) в 2017-м до 163 миллионов ($167 млн) в прошлом году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен оставить в силе исключение из режима санкций в отношении пяти иранских ядерных программ, которые позволяют России, Китаю и европейским странам продолжать гражданское ядерное сотрудничество с Ираном.

Напомним, в июле в Тегеране заявили, что для сохранения "ядерной сделки" европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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