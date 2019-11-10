Заместитель министра иностранных дел Ирана предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США

/ Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в соответствии с Общим всеобъемлющим планом действий (СВПД), обязывающие Тегеран не обогащать более 3,67%.

Об этом информирует DW.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы сейчас производим (уран – ред.) на уровне пяти процентов", – отметил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванды.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

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"Если Ирану после очередного этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН, то Тегеран вынужден будет пересмотреть свою ядерную доктрину", – предупредил Аракчи.

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