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Иран увеличил обогащение урана

10 ноября, 21:42

Заместитель министра иностранных дел Ирана предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США

/ Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Иран увеличил обогащение урана до пяти процентов, несмотря на существующие ограничения в соответствии с Общим всеобъемлющим планом действий (СВПД), обязывающие Тегеран не обогащать более 3,67%.

Об этом информирует DW.

"В соответствии с нашими потребностями и предписаниями мы сейчас производим (уран – ред.) на уровне пяти процентов", – отметил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванды.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что СВПД может развалиться еще до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года.

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"Если Ирану после очередного этапа переговоров с МАГАТЭ придется обращаться к главе VII Устава ООН, то Тегеран вынужден будет пересмотреть свою ядерную доктрину", – предупредил Аракчи.

Как сообщалось, в мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения некоторых пунктов соглашения.

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Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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