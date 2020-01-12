"Иран уже не знает, что соврать": эксперт о "отмазки" Тегерана об авиакатастрофе МАУ

Спутать Boeing с американской ракетой могла только "пьяная обезьяна с гранатой", считает Андрей Горбачевский

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Утверждения иранских военных, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит после того, как его якобы спутали с крылатой ракетой США, ни при каких обстоятельствах не могут соответствовать действительности.

Об этом в интервью "Новой газете" заявил инженер-разработчик радиолокационных систем Андрей Горбачевский.

"Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная обезьяна с гранатой. Это значит, что Иран уже не знает, что соврать", – сказал эксперт.

По его словам, обзорный локатор зенитно-ракетного комплекса "Тор", из которого, вероятнее всего, и сбили украинский Boeing-737, засек самолет "секунд через двадцать" после взлета с международного аэропорта Тегерана.

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"Все время, пока самолет летел, все шесть минут, на экране обзорного радара шла трасса. То есть с самого начала полета было ясно, откуда вылетела цель", – констатирует Горбачевский.

Кроме того, на ЗРК есть и локатор наведения ракеты, который настолько хорошо все различает, что, констатирует российский инженер, "тут ошибки уже быть не может".

"Летит ракета, чтоб ее не заметили, на очень малой высоте, это десятки метров. А иранцы сбили громадный самолет, летевший на высоте 2400 метров. Как это можно спутать?" – задается риторическим вопросом Андрей Горбачевский.

При этом он отрицает, что иранские военные могли сбить самолет умышленно.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то, что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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