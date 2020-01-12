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"Иран уже не знает, что соврать": эксперт о "отмазки" Тегерана об авиакатастрофе МАУ

12 января, 15:01

Спутать Boeing с американской ракетой могла только "пьяная обезьяна с гранатой", считает Андрей Горбачевский

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Утверждения иранских военных, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит после того, как его якобы спутали с крылатой ракетой США, ни при каких обстоятельствах не могут соответствовать действительности.

Об этом в интервью "Новой газете" заявил инженер-разработчик радиолокационных систем Андрей Горбачевский.

"Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная обезьяна с гранатой. Это значит, что Иран уже не знает, что соврать", – сказал эксперт.

По его словам, обзорный локатор зенитно-ракетного комплекса "Тор", из которого, вероятнее всего, и сбили украинский Boeing-737, засек самолет "секунд через двадцать" после взлета с международного аэропорта Тегерана.

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"Все время, пока самолет летел, все шесть минут, на экране обзорного радара шла трасса. То есть с самого начала полета было ясно, откуда вылетела цель", – констатирует Горбачевский.

Кроме того, на ЗРК есть и локатор наведения ракеты, который настолько хорошо все различает, что, констатирует российский инженер, "тут ошибки уже быть не может".

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"Летит ракета, чтоб ее не заметили, на очень малой высоте, это десятки метров. А иранцы сбили громадный самолет, летевший на высоте 2400 метров. Как это можно спутать?" – задается риторическим вопросом Андрей Горбачевский.

При этом он отрицает, что иранские военные могли сбить самолет умышленно.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Несмотря на то, что изначально Иран всячески отрицал версию о причастности иранских ПВО к крушению, 11 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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