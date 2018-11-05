Иран верит, что Трампу не дадут "издеваться" над людьми

Сегодня, 15:13

Глава МИД ИРИ уверен, что мир помешает американскому президенту уничтожить "глобальный порядок"

Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AFP
Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AFP

Вводя вторую волну санкций против Ирана, президент США Дональд Трамп способствует изоляции Соединенных Штатов, считает министр иностранных дел Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

Он также уверен, что "издевательства" Вашингтона над простыми иранцами не приведут Белый дом к желаемому результату, поскольку мир не даст американскому президенту уничтожить "глобальный порядок".

"Издевательства США могут привести к обратным результатам не только в свете важности Совместного всеобъемлющего плана действий, но и потому что мир не может позволить Трампу и Ко разрушить мировой порядок. США, а не Иран, находятся в изоляции", – написал глава МИД ИРИ на своей странице в Twitter.

Вдобавок он обвинил администрацию США в нарушении постановлений международного суда ООН и резолюций Совета Безопасности.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Как мы уже писали, в ответ на это в Иране обещали продолжить экспорт нефти.

Также сообщалось, что, даже несмотря на запрет на покупку иранской нефти, цена "черного золота" продолжила умеренное снижение.
Иран, США, санкции, Зариф
Источник:

"Сегодня"

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