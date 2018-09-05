Иран выдвинул ЕС ультиматум по ядерной сделке

Сегодня, 12:31

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД

В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia
В Иране сделали заявление. Фото: Fotolia

Европа должна до 4 ноября принять необходимые меры для сохранения ядерной сделки с Ираном. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы сказали европейцам, что если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая вопросы экспорта нефти и функционирования банковского сектора, то мы выйдем из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий)", - цитирует агентство Тасним заявление Арагчи. По его словам, "если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл".

"Если после 4 ноября мы сможем экспортировать нефть, то Иран не будет выходить из ядерной сделки", - заключил Арагчи.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые будут возобновлены после 4 ноября.

Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.
Иран, Евросоюз, ядерная сделка
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

29 Августа, 23:20

Иранский Верховный лидер отметил, что не возражает против продолжения переговоров с Европой

Другие страны

Фото: AFP

В пику Трампу: Германия и Россия выступили за сохранение ядерной сделки по Ирану

18 Августа, 21:11

При этом Меркель раскритиковала действия самого Ирана
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

Президент Ирана обвинил США в ведении "психологической войны"

6 Августа, 23:22

По его словам, переговоры Тегерана с Вашингтоном лишены смысла, пока США остаются верны выходу из ядерной сделки 

Другие страны

Фото: AFP

Иран занял жесткую позицию в конфликте с США

31 Июля, 19:48

Президент страны призвал европейские страны определяться после выхода США из "ядерной сделки"

Другие страны

фото GETTY

В Иране назвали условия возобновления переговоров с США

31 Июля, 03:01

Иран готов возобновить переговоры с США при условии возвращения Штатов в ядерную сделку

Другие страны

В Иране ждут предложений. фото из открытых источников

Иран ждет от ЕС предложения по ядерной сделке

1 Июля, 02:20

Исламская Республика рассмотрит предложения на соответствие своим национальным интересам и примет решение остаться ли в ядерной сделке

США

Фото: Pixabay

США требуют прекратить импорт нефти из Ирана - Госдеп

26 Июня, 19:58

Америка ожидает, что ее союзники прекратят закупать "черное золото" у Ирана к началу ноября

Другие страны

Антониу Гутерриш, фото AFP

Генсек ООН высказался за сохранение иранской ядерной сделки

26 Июня, 03:38

Постпред Франции отметил, что его страна продолжит осуществлять свои обязательства по СВПД
Загрузка...