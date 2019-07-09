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Иран выдвинул новый ультиматум участникам "ядерной сделки"

9 июля, 02:38

В Иране заявили, что третий шаг будет более сильным, более решительным и немного неожиданным

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Иран пригрозил возобновить работу деактивированных центрифуг и увеличить уровень обогащения урана до 20% в качестве следующих потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года.

"Если участники сделки, особенно европейцы, не будут серьезным образом выполнять свои обязательства, третий шаг будет более сильным, более решительным и немного неожиданным", – сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в понедельник, 8 июля.

Напомним, по данным Организации по атомной энергии, Тегеран превысил разрешенный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Таким образом показатель был доведен до 4,5%. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что до сих пор проверяет эту цифру.

Ранее Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств в рамках СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Как мы уже писали, в прошлом году президент США Дональд Трамп официально вывел свою страну из соглашения по ядерной программе Ирана.

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Тег Иран, уран, ядерная сделка

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Reuters

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