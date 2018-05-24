Иран выдвинул собственные требования ради сохранения ядерного соглашения

В среду, 23 мая, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул ряд требований для того, чтобы Тегеран продолжал придерживаться ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов Америки.

Тегеран настаивает, чтобы европейские страны выпустили резолюцию с осуждением политики США.

Также они должны гарантировать, что не будут поднимать вопрос о ракетной программе Ирана и вмешиваться во внутреннюю политику республики.

"Европа должна гарантировать полную продажу иранской нефти. Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемое количество масла. Европейцы должны – гарантированным образом – компенсировать это и покупать иранскую нефть", – заявил верховный лидер Ирана.

Кроме того, европейские банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.

"У нас нет конфликтов в отношении этих трех стран (Великобритании, Франции, Германии), но мы не доверяем им, исходя из предыдущего опыта", – написал аятолла.

Тегеран также требует, чтобы Европа противостояла "любым санкциям в отношении Исламской Республики и твердо противостояла санкциям США в отношении Ирана".

Хаменеи отметил, если Европа не согласится на выдвинутые Ираном условия, Тегеран возобновит деятельность в сфере ядерных разработок.

"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали Совместный всеобъемлющий план действий, пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны (Великобритания, Франция, Германия) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно, как они вели себя в ходе переговоров по ядерной сделке в 2004–2005 годах", - написал верховный лидер Ирана в Twitter.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана.