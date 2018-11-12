Иран выполняет условия ядерной сделки – МАГАТЭ

Сегодня, 19:15

Иранские запасы низкообогащенного урана сохраняются в прежнем состоянии, как того требует соглашение

Экспертs МАГАТЭ проверили Иран. Фото: AFP
Экспертs МАГАТЭ проверили Иран. Фото: AFP

Иран выполняет взятые на себя обязательства в рамках ядерного соглашения 2015 года. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Reuters.

Как отмечается, иранские запасы низкообогащенного урана сохраняются в прежнем состоянии, как того требует соглашение.

Предыдущие проверки МАГАТЭ также подтверждали, что масштабы деятельности Ирана в ядерной сфере по-прежнему не превышают лимитов, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Иран обогащает уран не в больших объемах, чем позволяет СВПД, а запасы обогащенного урана и прочих подобных материалов не превышают лимиты СВПД.

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Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.
Иран, магатэ, ядерная сделка

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