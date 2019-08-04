Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Иран захватил еще один танкер в Персидском заливе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 2019-08-04T14:59:00+03:00 Другие страны Судно перевозило 700 тысяч литров нефти

Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал танкер в Персидском заливе, который, по их данным, контрабандой перевозил нефть в одну из арабских стран. Об этом в воскресенье, четвертого августа, сообщил Reuters.

Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они задержаны.

Известно, что их обвинили в перевозке контрабандного топлива в арабские страны. Танкер перевозил около 700 тысяч литров нефти. Кому именно принадлежит захваченный танкер еще не известно.

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Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

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Сообщается, что судно соблюдал правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Также, Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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