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Иран запустил баллистическую ракету – СМИ

26 июля, 03:31

Ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана

Фото: AFP

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил телеканал Fox News Channel

По словам его источников из числа официальных лиц США, запуск был произведен в ночь на четверг. По версии телеканала, ракета "Шахаб-3" была запущена в южной части Ирана и пролетела около 960 км в северном направлении. Она упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом.

Напомним, Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

Как сообщалось, что США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, в которой будут участвовать страны со всего мира. Участники коалиции будут патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.

Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Иран, ракета

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ТАСС

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