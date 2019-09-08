Иран заявил, что ЕС не выполнил обязательств по ядерной сделке

Иран намерен и дальше сокращать свои ядерные обязательства

Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl

Иран заявил, что европейская сторона Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнила своих обязательств.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на руководителя Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"Сделка не является улицей с односторонним движением, и Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнение наших обязательств", — сказал Салехи.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сокращение выполнения обязательств по СВПД Ираном является негативным фактором, но надеется на возвращение к диалогу.

"Действия, которые они предприняли, являются негативными, но не окончательными. Они могут вернуться к сделке, и путь для диалога все еще открыт", — сказал он.

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по своей ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

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