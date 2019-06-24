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Иран заявил о готовности снова сбивать беспилотники США в случае нарушения границ

24 июня, 10:03

Вооружение силы Ирана сбили беспилотник США, потому что тот был направлен в запретную зону

Вооружение силы Ирана способны и готовы сбивать американские беспилотники, если они будут нарушать границы страны. Об этом заявил в понедельник, 24 июня, заявил командующий ВМС страны контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Все видели сбитый беспилотник, и мы хотим сказать, что это наш сокрушительный ответ, который мы можем еще не раз повторить. Наши враги это понимают", - приводит его слова агентство Тасним. По его словам, беспилотник "был наиболее современным и сложным летательным аппаратом противника, но был направлен в запретную зону, поэтому был сбит".

Напомним, Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, беспилотник, конфликт

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