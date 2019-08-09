Иран заявил об особых правах на Персидский залив

Появление коалиции во главе с США в Персидском заливе будет воспринято как основная угроза национальной безопасности Ирана

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Иран рассматривает Персидский залив как продолжение своей территории. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"У Ирана есть историческая ответственность по охране Персидского залива. Мы рассматриваем его как продолжение своей территории и считаем присутствие в нем иностранных сил недопустимым", – цитирует Мусави агентство ИРНА.

Он отметил, что участие Израиля в создаваемой США коалиции по охране Персидского залива "представляет собой очевидное посягательство на безопасность и суверенитет Ирана".

Дипломат добавил, что "появление подобной коалиции будет воспринято как основная угроза национальной безопасности Ирана", и возложил ответственность за возможные последствия на США и Израиль.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Германия в ней участвовать отказалась.

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В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе.

/ Фото: Wikipedia

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Отметим, Ормузский пролив – узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащее норвежской компании Front Altair, а также японское Kokuka Courageous.

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