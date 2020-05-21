Разведка Ирака сообщила о задержании возможного преемника главаря ИГ

Иракская разведка сообщила о задержании возможного преемника главаря "Исламского Государства" Абу Бакра аль-Багдади, имя которого террористы озвучили в январе.

Об этом пишет Aawsat news в Twitter.

"Срочно: Иракская разведывательная служба объявляет об аресте возможного преемника Абу Бакра аль-Багдади", – говорится в сообщении.

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Подробности задержания пока не сообщаются.

Напомним, что 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

Также ранее в Ираке поймали заместителя аль-Багдади.

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