Иранским кораблям приказали топить суда ВМС США

В ответ на приказ президента США Дональда Трампа уничтожать иранские катера в случае их приближения к американскому флоту Тегеран отдал аналогичное распоряжение.

Как сообщает Tasnim, приказ атаковать корабли ВМС США отдал командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хуссейн Салами.

"Тегеран самым решительным образом отреагирует на любые угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Ирана. ВМС КСИР получили приказ наносить удары по судам террористической армии США в случае угрозы гражданским или военным судам Ирана", – сказал Салами.

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Иранский военачальник назвал безопасность Персидского залива вопросом стратегической важности для Ирана и объяснил инцидент, в ходе которого военные катера его страны подошли слишком близко к боевым кораблям США, когда те выполняли тренировочные маневры армейскими вертолетами в международных водах залива.

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"В ходе инцидента на прошлой неделе мы наблюдали за беспорядочными маневрами ВМС США. Американские корабли мешали нашим логистическим судам своими опасными маневрами", – сказал иранский генерал.

Напомним, что отношения США и Ирана обострились после убийства командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани 3 января в Багдаде, где его автомобиль был подорван американским беспилотником.

В ответ на это 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции. В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. Корпус стражей Исламской революции взял всю ответственность за трагедию на себя.

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