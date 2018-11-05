Иранский генерал ответил Трампу постером в стиле "Игры престолов"

Сегодня, 02:03

Сулеймани опубликовал в Instagram также стилизованную под сериал фотографию 

фото AFP
фото AFP

Иранский генерал ответил Дональду Трампу на угрозы возобновления санкций против страны. Как и Трамп, иранская сторона сделала это в стиле сериала "Игра престолов".  

Об этом пишет Громадское.

В Twitter Дональд Трамп опубликовал фото в стиле "Игры престолов" и написал "Санкции близко" — как отсылка к популярной фразе сериала "Зима близко".

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Трамп имел в виду возобновление санкций, которые отменили после подписания иранского ядерного соглашения в 2015 году

После угроз Трампа иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в Instagram также стилизованную под сериал фотографию с надписью "Я буду противостоять тебе".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. 

Также мы сообщали, что Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.
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