Иранской правозащитнице "светит" 15 лет тюрьмы и около 150 ударов плетью из-за хиджаба
Женщина выступала против ношения хиджаба
Иранский суд приговорил 55-летную юристку-правозащитницу Насрин Сотуде к 148 ударам плетью и 10 годам тюрьмы в дополнение в пятилетнему тюремному заключению, который она уже отбывает. Об этом заявил муж Сотуде Реза Хандан, – пишет AFP
Ранее она была осуждена на пять лет тюрьмы из-за обвинения в шпионаже. Ей назначили 148 ударов плетью из-за того, что она пришла на заседание суда без хиджаба.
Сотуде была задержана в июне 2018 года. Она была награждена премией Сахарова.
Насрин Сотуде защищала интересы оппозиционных активистов в Иране, например, женщин, которые принимали участие в уличных акциях против обязательного ношения хиджаба.
Напомним, что в Иране женщинам запретили появляться без хиджаба в публичных местах после Исламской революции 1979 года. За нарушение запрета "светит" срок в тюрьме или штраф.
Как сообщалось, ранее иранскую шахматистку выгнали из сборной за то, что играла без хиджаба. 18-летняя Дорса Дерахшани исключена из состава сборной и это стало предметом серьезных разбирательства на родине.
В США мусульманка отсудила 85 тысяч долларов за то, что полицейская заставила ее снять хиджаб. Женщина была вынуждена показаться на людях без религиозного платка. Хотя согласно судебному иску, Кирсти Пуэлл и ее муж во время поездки на своем автомобиле были остановлены полицией за вождение машины с опущенной подвеской.
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