Иранской правозащитнице "светит" 15 лет тюрьмы и около 150 ударов плетью из-за хиджаба

Женщина выступала против ношения хиджаба

Иранской правозащитнице "светит" 15 лет тюрьмы и около 150 ударов плетью из-за хиджаба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/826/c19/5c8826c198f30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/826/c19/5c8826c198f30.jpg 2019-03-12T23:39:00+02:00 Другие страны Женщина выступала против ношения хиджаба

Иранский суд приговорил 55-летную юристку-правозащитницу Насрин Сотуде к 148 ударам плетью и 10 годам тюрьмы в дополнение в пятилетнему тюремному заключению, который она уже отбывает. Об этом заявил муж Сотуде Реза Хандан, – пишет AFP

Ранее она была осуждена на пять лет тюрьмы из-за обвинения в шпионаже. Ей назначили 148 ударов плетью из-за того, что она пришла на заседание суда без хиджаба.

Сотуде была задержана в июне 2018 года. Она была награждена премией Сахарова.

Насрин Сотуде защищала интересы оппозиционных активистов в Иране, например, женщин, которые принимали участие в уличных акциях против обязательного ношения хиджаба.

Напомним, что в Иране женщинам запретили появляться без хиджаба в публичных местах после Исламской революции 1979 года. За нарушение запрета "светит" срок в тюрьме или штраф.

Как сообщалось, ранее иранскую шахматистку выгнали из сборной за то, что играла без хиджаба. 18-летняя Дорса Дерахшани исключена из состава сборной и это стало предметом серьезных разбирательства на родине.

В США мусульманка отсудила 85 тысяч долларов за то, что полицейская заставила ее снять хиджаб. Женщина была вынуждена показаться на людях без религиозного платка. Хотя согласно судебному иску, Кирсти Пуэлл и ее муж во время поездки на своем автомобиле были остановлены полицией за вождение машины с опущенной подвеской.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Иранской правозащитнице "светит" 15 лет тюрьмы и около 150 ударов плетью из-за хиджаба". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: AFP Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.