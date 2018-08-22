Исчезновение танкера: на Pantelena были отключены маячки слежения

Маячки слежения были отключены на танкере Pantelena, пропавшем неделю назад в Гвинейском заливе, что служит одним из признаков пиратского захвата. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в вооруженных силах стран Западной Африки, – передает ТАСС.

На танкере "были отключены маячки слежения, которые передают данные о положении судна", цитирует АФП один из таких источников. "Первое, что делают пираты, когда захватывают судно, – отключают эти маячки", – приводит агентство его слова.

"Мы получили сигнал бедствия по радиосвязи и дали знать об этом ВМС Габона", – рассказал в свою очередь агентству член экипажа одного из судов, которые ходят между габонской столицей Либревилем и Порт-Жантилем – главным экономическим центром страны.

"К нам пришло сообщение о сигнале бедствия на Pantelena от одного из судов, которые ходят по маршруту Либревиль – Порт-Жантиль, но у нас не было достаточно информации для принятия мер", – цитирует издание представителя ВМС Габона.

Напомним, 14 августа пропала связь с танкером Pantelena IMO 9321469 под флагом Панамы.

17 августа МИД Грузии заявил, что среди членов экипажа 17 граждан Грузии. МИД Грузии и действующее при министерстве экономики страны Агентство морского транспорта находится в постоянном контакте с греческой компанией Lotus Shipping – владельцем судна. Принимаются меры для установления местонахождения танкера и членов экипажа.

К поискам танкера подключились ВМС Сан-Томе и Принсипи – островного государства в Гвинейском заливе. Танкер пропал в океане между берегами Габона и этой страны. Поиск ведет патрульный корабль с 30 членами экипажа в составе португальских и сан-томийских военных, сообщает АФП со ссылкой на командира службы береговой охраны Сан-Томе и Принсипи Жоау Идалесиу.

Интернет-издание "Габон ревью" приводит сведения капитана порта Овендо (Либревиль), согласно которым танкер Pantelena следовал из Ломе (Того) в Либревиль (Габон) с грузом для габонской компании SGEPP. Связь с судном прервалась на удалении 74 км от Овендо.

После ликвидации основных сил сомалийских пиратов центр морского разбоя у берегов Африки переместился в Гвинейский залив Атлантического океана. С начала нынешнего года там зарегистрировано 107 происшествий, включая 4 захвата судов и 25 похищений моряков.

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