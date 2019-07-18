Исключат ли Турцию из НАТО из-за С-400: Столтенберг дал ответ

Генсек Альянса уверен, что в случае необходимости Анкара готова будет обороняться от России вместе с остальными членами блока

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts.

В Североатлантическом альянсе пока что не поднимался вопрос об исключении Турции, несмотря на ее провокационное поведение в последнее время и, в частности, покупку российских зенитно-ракетных систем С-400.

Об этом на конференции по безопасности в американском Аспене 18 июля сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никаким образом не поднимал этот вопрос, поскольку всем мы осознаем, что зависим друг от друга", – сказал он.

Кроме того, Столтенберг подтвердил готовность всех государств-членов действовать в соответствии со статьей устава организации о коллективной обороне в случае нападения России на одну из стран блока, напомнив о расширение географии присутствия войск НАТО вблизи границ РФ.

Генсек также отметил готовность НАТО дать "скоординированный ответ" на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с США, назвав путем к спасению договора уничтожение Россией нарушающих сделку ракет 9М729.

Напомним, что накануне замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг подтвердил, что у США нет прерогативы решать, исключать ли Турцию из Альянса. По его словам, такое решение страны НАТО должны принять вместе.

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