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Исламисты уже выпустили 150 ракет по Израилю и получили ответку: палестинцы и евреи несут потери

4 мая, 17:21

Истребители поразили 30 целей в секторе Газа – тренировочные лагеря, наблюдательные посты и оружейные цеха

Израиль нанес ответные удары по сектору Газа
Израиль нанес ответные удары по сектору Газа. Фото: AFP

С утра субботы, 4 мая, радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 150 ракет, израильские военные в ответ поразили более 30 военных целей радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

"С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа. Система ПВО „Железный купол" перехватила десятки из них", — говорится в распространенном военными коммюнике.

Медицинская служба "Маген Давид адом" сообщила, что в одном из населенных пунктов на юге Израиля в результате ракетного обстрела из сектора Газа тяжелые ранения получила 50-летняя израильтянка.

Израильские истребители в ответ на ракеты уже поразили 30 военных объектов ХАМАС и "Исламского джихада" на всей территории сектора Газа. Среди пораженных целей в армейской пресс-службе назвали тренировочные лагеря, наблюдательные посты, оружейные цеха, морскую базу военного назначения и две пусковые установки для ракет.

Напомним, что по данным телеканала "Аль-Арабия", в результате этих ударов один палестинец погиб, еще восемь получили ранения .

Также было опубликовано видео перехвата ракет, как "Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС .

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Тег Израиль, жертвы, сектор Газа, ХАМАС, ракеты, обстрел, исламисты, палестинцы, Железный купол

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Источник:

ТАСС

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