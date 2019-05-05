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Исламисты выпустили по Израилю около 180 ракет: появились фото обстрелов

5 мая, 08:21

Израильская армия в ответ атаковала 60 объектов на территории сектора Газа

В последние часы субботы и сегодня ранним утром радикалы из палестинского сектора Газа запустили по территории Израиля около 180 ракет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление израильской армии.

Общее число ракет, запущенных менее чем за сутки сторонниками радикальных группировок, составило 430. В ответ на ракетные обстрелы израильские силы минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы, доведя число целей до 180.

Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от 5 до 6 боевиков.

Также стало известно, что израильские власти в субботу закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на проведенный оттуда массированный ракетный обстрел.

Также было опубликовано видео перехвата ракет, как "Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС .

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Тег Израиль, сектор Газа, ракеты, обстрелы, цели

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Источник:

ТАСС

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