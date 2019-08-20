"Исламское государство" наращивает силы в Сирии и Ираке

/ Фото: AFP

Террористическая группировка "Исламское государство" восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на военные источники в США и Ираке.

По данным издания, ИГ проводит набор и подготовку новобранцев из числа беженцев, находящихся в палаточных лагерях. Источники американской газеты сообщают, что в ряды боевиков мобилизовано порядка 18 тысяч боевиков, которые осуществляют снайперские атаки, похищения людей, убивают сотрудников сил безопасности и общественных деятелей.

По оценке источников газеты, руководство групировки может располагать резервными средствами в размере порядка 400 млн долларов, точное нахождение которых не известно. Также предполагается, что главари террористов могут получать прибыль от вложений в рыбный промысел, автомобильный бизнес, а также от контрабанды наркотиков. Газета при этом скептически относится к перспективе того, что ИГ может набрать прежнюю силу, когда под контролем группировки находились, по оценкам экспертов, порядка 12 млн человек.

Реклама

В конце июля комитет Совета Безопасности ООН по вопросам ИГ и "Аль-Каиде" заявил о том, что число терактов, совершаемых боевиками ИГ, может возрасти уже к концу 2019 года. По оценкам экспертов, экстремисты будет наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов и содействия их совершению, когда у нее будут для этого гарантированные временные и пространственные ресурсы.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

Читайте также: ИГИЛ создает свою "провинцию" в Индии

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов ИГИЛ было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела не были опознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся как пропавшие без вести.

Как мы уже писали, в марте сообщалось, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама